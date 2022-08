Kritisch Reisen: Türkei - Ein Urlaubsparadies in der Krise?

Die Türkei zählt zu den beliebtesten Urlaubsländern der Deutschen. 2019, vor Corona, waren unter den rund 45 Millionen Tourist:innen, die das Land besuchten, mehr als fünf Millionen Deutsche. "Für das Geld, das ich hier bezahle, bekomme ich so viel Leistung, das ist nicht mehr normal", sagt ein deutscher Urlauber am Strand von Kemer nahe Antalya. So sehen das immer noch viele.

