Folge 260: Dittsche | KW 14/2021

Chefvisite! Aber wo steckt Dittsche? Etwa in einer Parallelwelt? Bei Kargers wird jetzt jedenfalls zu Ehren Prinz Philip's die nächsten acht Tage getrauert. Währenddessen hat Dittsche eine neue Welterfindung ausgetüftelt. Im Lockdown treibt die Märchenbuchmafia ihr Unwesen und Karl Lauterbach ist zum Angstmacher geworden. Um die Lockdown-Maßnahmen zu überwachen werden jetzt Riesenwildschweine eingesetzt. Florian Silbereisen fordert derweil die Traumschiffwende. Wenn Dittsche (Olli Dittrich) in seinem unverkennbaren Look mit Badelatschen, Jogginghose, Oberhemd und gestreiftem Bademantel den "Eppendorfer Grill" betritt, ist wieder Zeit für eine ganz spezielle Aufarbeitung der tages- und wochenaktuellen Ereignisse. Mit Imbisswirt Ingo (Jon Flemming Olsen) und Krötensohn Jens (Jens Lindschau) wird wieder über das wirklich wahre Leben philosophiert und spekuliert. Dabei wird natürlich der ein oder andere "Hobel" gekippt. Dittsche: "Bidde! Mein Mantel ist ja noch muggelich, es ist ein zeitloses, robustes Frottier! Und die Schumiletten haben auch noch ausreichend Grip für die reine Weltmeinung, jetz‘ ma‘ sagn. Also geht das weiter mit der Chefvisite, das perlt!"

Bild: WDR