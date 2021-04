Folge 261: Dittsche | KW 15/2021 - Gäste: Jan Böhmermann, Olli Schulz, Bjarne Mädel (S2021/E261)

Chefvisite! Dittsche war wieder einmal als Postillon d'amour aktiv und hat Karger's Ehe gerettet. In der gemeinsamen Wohnung sprühen sogar wieder Funken. Für die Übertragung von Prinz Philip's Abstieg in die königliche Familien-Gruft hat sich der Bademantelträger etwas ganz besonderes überlegt. Der reine Hacker Putin hat ein reines Spionage-Elixier entwickelt und versucht es uns als Impfstoff zu verkaufen. Die Polizei Hamburg jagt währenddessen einen Fassadenkletterer im Bademantel. Wenn Dittsche (Olli Dittrich) in seinem unverkennbaren Look mit Badelatschen, Jogginghose, Oberhemd und gestreiftem Bademantel den "Eppendorfer Grill" betritt, ist wieder Zeit für eine ganz spezielle Aufarbeitung der tages- und wochenaktuellen Ereignisse. Mit Imbisswirt Ingo (Jon Flemming Olsen) und Krötensohn Jens (Jens Lindschau) wird wieder über das wirklich wahre Leben philosophiert und spekuliert. Dabei wird natürlich der ein oder andere "Hobel" gekippt. Dittsche: "Bidde! Mein Mantel ist ja noch muggelich, es ist ein zeitloses, robustes Frottier! Und die Schumiletten haben auch noch ausreichend Grip für die reine Weltmeinung, jetz‘ ma‘ sagn. Also geht das weiter mit der Chefvisite, das perlt!"

Bild: WDR