Auf der Achterbahn, nach einer Schifffahrt oder nach zu viel Alkohol: Fast jeder von uns kennt das Gefühl von Schwindel. Wem in solchen Situationen vorübergehend schwindelig wird, dessen Gleichgewichtssystem funktioniert so wie es soll. Doch was tun, wenn unerklärliche Schwindelattacken einem das Leben schwer machen?

Mehr anzeigen