Gut 40 Jahre, nachdem sich die Bewegung in Deutschland etabliert hat, erzählt der Film die Geschichte vom Aufstieg und Fall des indischen Gurus Bhagwan. Erstmals wird dabei die Perspektive deutscher Bhagwan-Anhänger eingenommen. Was faszinierte sie an dem Mann, den sie Osho nannten und verehrten?

Bild: WDR/picture alliance/Christine Steimer