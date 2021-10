Das Wikipedia Versprechen: 20 Jahre Wissen für alle

Im Jahr 2001 erstellte Jimmy Wales den ersten Eintrag auf Wikipedia: "Hello world". Eine Einladung an das Internet, bei dem Wissensprojekt mitzuschreiben. 20 Jahre später hat Wikipedia alle Bereiche unseres Alltags durchdrungen. Die Enzyklopädie umfasst mehr als 50 Millionen Artikel und ist die mit Abstand größte Wissenssammlung aller Zeiten. Wikipedia beginnt mit einem Versprechen: die Wissensproduktion, die über Jahrtausende in den Händen von Eliten lag, wird radikal demokratisiert: Jede:r kann mitschreiben, unabhängig von Bildungsgrad oder Herkunft. Ist das Onlineprojekt die wahrgewordene Utopie?

