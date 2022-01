Ein Winter im Schwarzwald

Die Winter im größten Mittelgebirge Deutschlands sind rau und in den Höhenlagen häufig schneereich. Doch immer häufiger folgt auf Schneefall Tauwetter. Wärme- und Kälteperioden wechseln sich in rascher Folge ab. Der Film begleitet Menschen im Schwarzwald, für die der Winter zum Leben gehört und zeigt eine Kulturlandschaft in Zeiten des Klimawandels.

