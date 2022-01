KlimaAlarm: Sind wir noch zu retten?

Spätestens seit der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und im benachbarten Ahrtal dürfte klar sein: Klimawandel ist kein abstraktes, globales Phänomen. Er ist längst Teil unseres Lebens. #KlimaAlarm erinnert an die historischen Extremwetter-Ereignisse des Jahres 2021. Betroffene Menschen erzählen ihre dramatischen Geschichten und davon, wie der Klimawandel auch zu ihrer persönlichen Tragödie wurde; so wie bei Sebastian Tetzlaff im Ahrtal oder bei Sercan Bayat im türkischen Manavgat.

