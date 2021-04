Todesfalle Flughafen: 25 Jahre nach der Brandkatastrophe von Düsseldorf

Mit der Meldung eines kleinen Brandes in einem Blumenladen des Terminals A begann am Nachmittag des 11. April 1996 am Düsseldorfer Flughafen eine verhängnisvolle Brandkatastrophe. Das Feature zeichnet die Stunden dieser Katastrophe, die 17 Menschen das Leben gekostet hat, nach: Das verzweifelte wie vergebliche Flehen der eingeschlossenen Passagiere um Hilfe, die erschreckende Orientierungslosigkeit der Retter, aber auch die Entschlossenheit mancher Opfer beim Kampf um ihr Leben. Außerdem beleuchten die Filmemacher, wie die Erfahrungen dieser Katastrophe zu einer völlig neuen Idee von Brandschutz geführt haben, die nicht zuletzt den Bau des BER um Jahre verzögert hat.

Bild: DB dpa