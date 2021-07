Manga, Karate und Taiko-Trommeln: Düsseldorf ist das "Tokio am Rhein". Das Feature zeigt alle Facetten der japanischen Kultur und Szene-Trends aus Nippon in der Landeshauptstadt. Karatemeister Ogawa, der für zwei Jahre aus Tokio an den Rhein kam, um 52 Jahre zu bleiben oder Gastronom Akio Ando, der vor der Eröffnung eines Sushi-Restaurants in Düsseldorf als Bergmann unter Tage ging. Geschichten einer langen Freundschaft mit Fernost, die mit Wirtschaftsbeziehungen begann und heute eine Blütezeit erlebt mit Manga, Karate und dem Japan-Tag mit großem Feuerwerk am Düsseldorfer Rheinufer. Daniela Partenzi und Andreas Turnsek zeigen alle Facetten von "Tokio am Rhein".

Bild: WDR