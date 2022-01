Zurück ins Leben? Ein halbes Jahr nach der Flutkatastrophe

Wie geht es den Betroffenen der Flutkatastrophe im Sommer 2021 heute? In Erftstadt-Blessem, Bad Münstereifel, Würselen, Eschweiler und Stolberg - was hat die Flut mit den Menschen gemacht? Die einen haben Kräfte mobilisiert, von denen sie nicht geglaubt haben, sie zu besitzen. Andere kämpfen noch immer mit der Trauer um das Verlorene. Beginnen sie in ihrer Heimat neu? Suchen sie sich eine andere? Ein Besuch bei Menschen, die die Katastrophe an ihre Grenzen gebracht hat - und zu den Menschen, die stützen und helfen.

Mehr anzeigen