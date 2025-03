Die einen glauben an Verschwörungen, leugnen Corona und sind gegen Impfungen, andere kämpfen noch immer um ihre Existenz oder mit den Langzeitfolgen Longcovid. Viele fragen sich: Was hat Corona mit uns, unseren Kindern und unserer Gesellschaft gemacht? Es fehlt eine umfassende Aufarbeitung in Deutschland. Doch wie sind unsere europäischen Nachbarn mit der Corona-Krise umgegangen?

