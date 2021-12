Der letzte Spielzeugladen

Über 45.000 Artikel auf vier Etagen, rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, damit ist der Spielzeug-Laden Wirth in Mainz mittlerweile etwas Besonderes. Nur noch wenige andere Familienbetriebe im heiß umkämpften Spielwarenmarkt können sich bundesweit gegen die Konkurrenz durch große Ketten und aus dem Internet halten. Ob das auch für die Zukunft gilt? In einer Zeit, in der die Innenstädte veröden?

Mehr anzeigen