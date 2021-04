Außer Betrieb - Eine ganze Branche steht still

Das Coronavirus kam und die Veranstaltungsbranche ist in der Versenkung verschwunden. Seit mehr als einem Jahr sind all die, die sonst die Stars bei den Livekonzerten im Land ins rechte Licht setzen oder für den perfekten Ton in der Konzerthalle sorgen komplett außer Betrieb gesetzt. Doch anstatt den Kopf in den Sand zu stecken, kämpfen viele gegen dieses Schicksal an und suchen nach Alternativen übergangsweise auf andere Art ihren Lebensunterhalt zu sichern. Bei der Produktion des Musikvideos "Außer Betrieb" mit Stars wie Gregor Meyle, Hartmut Engler, Giovanni Zarella und vielen andern haben wir Menschen der Veranstaltungsbranche kennengelernt, die sich von der Pandemie nicht einfach den Stecker ziehen lassen, in der einzigen Hoffnung, bald das Land wieder zum Rocken zu bringen.

Bild: SWR