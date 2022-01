Europas Seen, die Sie kennen sollten

Welcher See ist wohl der tiefste in Europa? Dieser Frage wird in der Sendung auf den Grund gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Dazu sind Gewässer von extrem flach bis schier bodenlos auf dem gesamten Kontinent bereist worden. In der Sendung werden Fischer bei ihrer Arbeit begleitet, Unterwasserarchäologen auf Tauchtour gezeigt, in Seen liegende Inseln mit spektakulären Bauten besucht, ebenso spannende und malerische Orte am Ufer. Selbst Ungeheuern, die angeblich in den Tiefen hausen, wird nachgespürt.

