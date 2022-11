"Sie sagen zwar immer, es kommt nicht darauf an, wo du herkommst, aber es kommt gerade drauf an, wo du herkommst", sagt der 17jährige Mert aus Berlin-Neukölln. Jedes fünfte Kind in Deutschland wächst in Armut auf - mit denkbar schlechten Zukunftschancen. Das Problem ist seit Jahren bekannt. Der Staat zahlt Milliarden für familienpolitische Leistungen - und trotzdem spaltet sich unsere Gesellschaft immer stärker in arm und reich. Warum ändert sich nichts?

