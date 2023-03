Keine Fiebersäfte, Inhalationstropfen oder Krebsmedikamente - die Situation in vielen Kinderkliniken ist dramatisch. Wir waren in Minden dabei, wenn Ärzte und Pfleger erfinderisch werden, um ihre Patienten zu versorgen. "In unseren Kinderkliniken herrscht eine echte Katastrophe", sagt der Mindener Klinikchef Bernhard Erdlenbruch. Deutschland habe sich komplett von der Pharmaindustrie abhängig gemacht. Wir treffen verzweifelte Eltern, die nach dringenden Medikamenten suchen und fragen: Wie kommen wir da wieder raus?

