Adamah ist Pfleger aus Leidenschaft. Wir haben ihn eine Schicht lang in der Uniklinik Essen begleitet. Zwischen Tabletts abräumen und Bettpfannen säubern, erlebt er Ausnahmezustände: einen Patienten, der Desinfektionsmittel trinkt, um an Alkohol zu gelangen, und ein schnurloses Telefon, das niemals still steht.

