Der Familie ein sicheres und behütetes Leben bieten, das wünschen sich sowohl Familie Reckmann in ihrer hochmodernen Familienburg als auch Familie Niedrig in ihrem Haus auf dem Land. Während der Mehrgenerationenhaushalt der Niedrigs auf dem Weg zurück zu einem ursprünglichen Leben ist, haben sich die Reckmanns ganz der technikbasierten Variante gewidmet. In ihrem Traum vom smarten Wohnen kann man fast alles per App oder mit der Stimme steuern. Dafür gibt es extra einen Serverraum. Bei den beiden Ex-Profi-Sportlern Sara und Michael Niedrig wuchs mit der Geburt des ersten Kindes der Wunsch nach einem ruhigen Leben im Grünen, wo ihre Kinder unbeschwert aufwachsen können. [Zweite Fassung vom 28.10.2022]

Mehr anzeigen