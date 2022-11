"My home is my castle" - für Peter und Sebastian Meyer aus Kirchhundem ist das nicht nur eine Redewendung, sondern ihr Lebenstraum! Im historischen Ambiente können die beiden ihre Leidenschaft für Antiquitäten genussvoll ausleben. Jürgen Neussel und seine Tochter Rosa Herbst haben sich in Battenberg mit ihrem Haus den Traum erfüllt, mit der Natur im Einklang zu leben. Ihr Haus fügt sich ganz natürlich in die grün bewachsende Umgebung ein. Ob in wilder Natur oder in einem Schloss, umgeben von jeder Menge Geschichte - diese beiden Familien haben es geschafft, sich ihren Traum vom Wohnen zu erfüllen.

Mehr anzeigen