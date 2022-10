Doku & Reportage: Lebensträume: Außergewöhnliches Wohnen in NRW (1/3) | Video der Sendung vom 21.10.2022 21:00 Uhr (21.10.2022)

Mit dem Begriff "Lebenstraum" assoziieren viele Menschen den Traum vom Eigenheim. Dabei steht nicht nur der Wunsch im Fokus, im Alter sorgenfrei zu wohnen, sondern auch der Aspekt des individuellen Wohnens. In der ersten Folge treffen bunte und verrückte Unterwasserwelten auf eine kreative Designraumgestaltung. Patrick Schramm hat sich seinen ganz persönlichen Aquaristik-Traum erfüllt und besitzt in seinem Wohnzimmer eines der größten privaten Aquarien Deutschlands. Familie Geißler baut sich ein klassisches 70er Jahre Haus zu einer Wohlfühl-Oase aus heimischen Hölzern und dekorativen skandinavischen Elementen um. So unterschiedlich können Wohnträume sein.

