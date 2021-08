Seen im Südwesten - Paradiese in Wäldern und Bergen

Mehr als 5.000 Seen versorgen die Menschen im Südwesten mit Trinkwasser und Energie - und bieten fast grenzenlose Freizeitmöglichkeiten. Die SWR Dokumentation von Katja Debus und Jürgen Vogt erzählt Geschichten von Ruderern sowie Seglerinnen und Seglern, Anglern und Fischzüchtern, Taucherinnen und Tauchern sowie Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmern. Wie sind die Seen entstanden, die heute erlebt und genutzt werden und welche Tiere leben in ihnen?

Bild: SWR