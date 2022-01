Winter in Schwarzweiß

Der SWR lädt zu einer Zeitreise in die 50er und 60er Jahre und präsentiert eiskalte, aber durchaus herzerwärmende Erinnerungen an winterliche Zeiten im Südwesten. Ein Blick zurück auf die Kindertage des Fernsehens in schwarz-weiß auf 16 Millimeter Zelluloid-Film im Format 4:3. Viel unfreiwillige Komik, manch peinliche Kommentare, skurrile Begebenheiten - aber auch bedenkenswerte Nostalgie. Wiederentdeckte Schätze aus dem SWR-Filmarchiv, zusammengefügt zum Fernsehfeature "Winter in schwarz-weiß". Kein Klimawandel. Keine Corona-Pandemie. Dafür Kalter Krieg und Kohlemangel. So ändern sich die Zeiten und unsere Sorgen

Mehr anzeigen