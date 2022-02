In Köln, Mainz und Rio de Janeiro finden die bekanntesten Fasnachtsumzüge statt. Eine schwäbische Kleinstadt kann es mit ihnen aufnehmen: In Rottweil findet der berühmte Narrensprung statt. Die Fasnacht in Rottweil ist ein Event und der Narrensprung schafft ein Gemeinschafts- und Heimatgefühl: Wer darf dabei sein? Die Vorbereitung übers Jahr nimmt den wichtigsten Teil der SWR-Doku ein. Es ist ein hintergründiges Porträt der Narrenwelt in der ältesten Stadt Baden-Württembergs.

