Dieses Unglück hat sich tief in die Erinnerung der Stadt eingegraben hat - vor 70 Jahren an Gründonnerstag 1954 waren Heilbronner Schüler mit ihrem Lehrer zu einer Bergtour am Dachstein aufgebrochen. Unterwegs wurden sie von einem Schneesturm überrascht. Was als Vergnügen begann, endete in einer Katastrophe. Schüler und der Lehrer erfroren im Gelände. Nach einer aufwändigen Suche wurden ihre Leichen geborgen und bestattet.

