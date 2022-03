Rachels Rettungsdienst - Ultraorthodoxe Jüdinnen im Einsatz

Borough Park im Stadtteil Brooklyn in New York ist eine der größten ultraorthodoxen jüdischen Gemeinden außerhalb Israels. Hier kämpft eine Gruppe ultraorthodoxer Frauen für das Ziel, den ersten rein weiblichen freiwilligen Rettungsdienst in New York City zu gründen. Die mutigen Frauen, angeführt von der charismatischen Rachel Freyer, wollen die Gesellschaft von innen heraus verändern. Sie stellen sich damit gegen das strenge Patriarchat ihrer Gemeinde. Der Regisseurin des Films, selbst orthodoxe Jüdin, gelingen unglaublich nahe Einblicke in eine Parallelgesellschaft.

