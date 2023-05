Als Tanja und Johannes ihre Neugeborenen sehen, sind sie geschockt: Elouise, Francis und Luis wiegen weniger als 1000 Gramm. Ein Ärzteteam kämpft um ihr Leben. Die Drillinge liegen auf der Frühchen-Intensivstation am Klinikum Darmstadt. In der 25. Schwangerschaftswoche sind sie zur Welt gekommen, fast vier Monate zu früh, per Notkaiserschnitt. Winzig kleine Babys, die jetzt an Schläuchen hängen, beatmet und ständig überwacht werden. Ein neunköpfiges Team von Ärzten und Pflegerinnen kämpft rund um die Uhr um ihr Leben. Dieser Film wurde im Jahr 2023 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

