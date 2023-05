Mehr als einmal hängt das Leben der Kinder am seidenen Faden – doch Schritt für Schritt kämpfen sich die Drillinge ins Leben. In den ersten Tagen können die Eltern ihre Kinder nur durch Klappen in den Brutkästen berühren. Wochenlang verbringen sie Tag für Tag viele Stunden in der Klinik, begleiten ihre Kinder, hoffen und bangen, bis sie endlich stabiler sind. Die zweiteilige Doku begleitet die Frühchen und ihre Eltern durch die Höhen und Tiefen ihrer Zeit in der Klinik und den ersten Monaten zu Hause – eine Zeit, die körperlich und seelisch eine einzige Herausforderung ist. Dieser Film wurde im Jahr 2023 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

