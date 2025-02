Ein entfernter Bekannter meldet sich plötzlich und will bei der Altersvorsorge helfen. Er nennt sich "Vermögensberater". Doch in Wahrheit will er vor allem sein eigenes Vermögen vergrößern - auf Kosten der Kunden. Reporterin Svenja Kellershohn und ihr Team blicken hinter die Kulissen von Strukturvertrieben wie der Deutschen Vermögensberatung, Ergo Pro und Tecis. Sie treffen Opfer, denen mehr als ein Dutzend Rentenversicherungen verkauft wurden - nur, um möglichst viel Provision zu kassieren.

