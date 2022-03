Die Nachricht vom Tod - Wie ein Polizist es besser machen möchte

Unzählige Male hat Hauptkommissar Johannes Meurs an fremden Türen geklingelt, stand vor Schulklassen oder platzte in Familienfeste: "Ihr Kind ist tödlich verunglückt.", "Euer Mitschüler ist verstorben." Es sind Sätze wie diese, die noch lange nachhallen. Deshalb kämpft Meurs seit 20 Jahren für den richtigen Umgang mit Todesnachrichten. Der Klever Polizist ist sich sicher: Wie eine solche Nachricht übermittelt wird, hat Folgen. Wer sich in der Extremsituation von der Polizei im Stich gelassen fühlt, erlebt ein doppeltes Trauma. Das möchten Meurs und sein Team unbedingt verhindern.

