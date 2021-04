Björns Low Carb-Küche (S09/E04)

Heute kocht Björn Freitag "Low Carb" - also bewusst mit wenig Kohlenhydraten. Los geht es mit einem Karotten-Sellerie-Salat. Das nächste Gericht ist Szegediner Wildschweingulasch mit geschmorter Steckrübe. Als Dessert gibt es Mandelhippe mit Cashewkernen und Ziegenfrischkäse. Spitzenkoch Björn Freitag spricht Menschen an, die mit Lust und Leidenschaft in der Küche stehen und auch mal etwas Neues ausprobieren wollen, ohne das Traditionelle aus den Augen zu verlieren.

Bild: WDR/Melanie Grande