Björns Picknick (S09/E06)

Björn Freitag lässt uns in seinen Picknickkorb schauen. Dabei ist eine Focaccia, ein italienisches Fladenbrot, mit zweierlei Dips. Dann gibt es einen veganen Bulgursalat. Und ein Dessert darf natürlich auch nicht fehlen: Ein Schoko-Zucchini-Kuchen mit Zucchini an Schmandcreme. Spitzenkoch Björn Freitag spricht Menschen an, die mit Lust und Leidenschaft in der Küche stehen und auch mal etwas Neues ausprobieren wollen, ohne das Traditionelle aus den Augen zu verlieren.

Bild: WDR/Melanie Grande