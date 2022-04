Eingemacht und tiefgefroren (S04/E05)

"Frozen Food" - eine Erfindung der Amerikaner:innen, die am Anfang des 20. Jahrhunderts die Küchenarbeit revolutionierte. Der Griff ins Gefrierfach macht uns seitdem das Koch-Leben leichter und das Essen auch gesünder. Spitzenkoch Björn Freitag zeigt, wie es dazu noch lecker wird. Er verrät so manches Geheimnis seiner Kochkunst und hat immer wieder praktische Tipps, die das "Koch-Leben" einfacher machen. Doch er wäre nicht Björn Freitag, wenn er nicht noch ein paar raffinierte Zutaten in die Küchen bringt. Wegen Wiederholung im SWR mit Verlinkung auf den WDR wurde diese Folge erneut produziert und für 1 Jahr online gestellt.

