2013 entdeckt ein Fischer etwas Seltsames: Eine unerwartet seichte Stelle in einem Tiefwasserkanal. Es ist ein bis dahin unbekanntes Korallenriff. Im Gegensatz zu vielen anderen Riffen der Karibik ist es unberührt, völlig intakt und voller Fische. Erstaunlich, dass ein gigantisches Riff, 150-mal so groß wie Helgoland, so lange verborgen bleiben konnte. Wird es Wissenschaftler gelingen, das Riff zu erforschen und unter Schutz zu stellen? Ein Wissenschaftskrimi beginnt.

