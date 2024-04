Wilde Tiere mit der Kamera einzufangen ist eine Mammutaufgabe, für die Tierfilmer große Strapazen auf sich nehmen. Und dabei läuft nicht immer alles nach Plan. Was geschieht, wenn sich eine Gruppe Pottwale auf einmal gegen den Kameramann im Wasser wendet? Wie nah darf man einem Alligator kommen? Ist es möglich, mit einem ausgewachsenen Gorilla zu spielen? Immer wieder kommt es zu Szenen, die selbst erfahrenen Tierfilmern das Blut in den Adern gefrieren lassen oder sie zu Tränen rühren. Die Highlights aus jahrzehntelanger Arbeit in freier Wildbahn sind hier zusammengestellt.

