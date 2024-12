"Faking bad“ ist das große Festival der dreisten Lügen. In dieser Folge begrüßt Oliver Kalkofe: Torsten Sträter, Laura Larsson, Michael Mittermeier und Olaf Schubert. Die Gäste denken sich zu absurden Fragestellungen freche Fake-Antworten aus – dieses Mal zu den Themengebieten Pinguine, Mittelalter und Brief- und Postwesen in Ecuador. Aber eine gute Lüge ist nur die halbe Miete! Auch die tatsächlich korrekten Antworten wollen gefunden werden.

Mehr anzeigen