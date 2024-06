Lügen will gelernt sein. Unter der Aufsicht Oliver Kalkofes schwindeln sich dieses Mal Torsten Sträter, Katrin Bauerfeind, Peter Rütten und Simon Pearce um Kopf und Kragen. Zu skurrilen Fragestellungen erfinden die Gäste noch skurrilere Quatsch-Antworten – in der Hoffnung, die anderen damit reinzulegen. Aber auch die Wahrheit will gefunden werden. In dieser Folge unter anderem zu Hochkultur aus Belgien, niedlichen Golden Retrievern und zu American Baseball.

