Familienplanung (S01/E03)

Der dritte Teil der Reihe "Fantastisches Tierleben im Zoo" führt in die Zoologischen Gärten und Aquarien in Köln, Düsseldorf, Wuppertal und Duisburg. Da die tierischen Hotspots in NRW keine Tiere mehr in freier Natur fangen, wird hier selbst gezüchtet! Dabei hilft den Zoodirektoren und deren Mitarbeitenden ihr reichhaltiger Erfahrungsschatz. Denn damit sich Nachwuchs einstellt, muss unbedingt der tierische "Way Of Life" berücksichtigt werden.

Bild: WDR/ picture alliance/ Geisler-Fotopress