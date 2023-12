Spielfilm USA 2018 +++ Die vier Freundinnen Vivian, Diane, Carol und Sharon treffen sich seit mehr als 30 Jahren regelmäßig, um über ein aktuelles Buch zu sprechen. Bei ein paar Gläsern Wein geht es in der launigen Runde auch um die großen und kleinen Dinge des Lebens. Eine Sache kommt bei den Freundinnen allerdings kaum mehr vor: ihr eigenes Liebesleben. Das ändert sich schlagartig, als Vivian "Fifty Shades of Grey" mitbringt. Der erotische Bestseller entfaltet bei den Damen eine elektrisierende Wirkung. Schließlich wissen sie durchaus, was eine erfüllte Sexualität ist – allerdings nur noch aus der Erinnerung. Soll es das schon gewesen sein?

