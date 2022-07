398 Tage: Gefangener des IS | Drama

398 Tage lang wird der junge dänische Fotograf Daniel Rye von der Terrororganisation "Islamischer Staat" in Syrien gefangen gehalten. Zusammen mit anderen ausländischen Geiseln, darunter der amerikanische Journalist James Foley, kämpft Daniel ums Überleben in der Gefangenschaft. Zu Hause in Dänemark lebt seine Familie in ständiger Angst, ihren Sohn nie wieder zu sehen: Da die dänische Regierung nicht mit Terroristen verhandelt, versuchen sie auf eigene Faust das Lösegeld aufzutreiben und Daniel mit Hilfe des Geiselvermittlers Arthur zu befreien...

Mehr anzeigen