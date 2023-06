Spielfilm Deutschland 2019 +++ Drei Menschen, drei Geschichten, drei Scheidewege: Die Geschwister Julia, Stefan und Tobias müssen etwas ändern. Nachdem er sein Gehör verliert, kann Stefan von heute auf morgen nicht mehr arbeiten. Trotzdem klammert er sich an sein altes Leben, zieht sich die Pilotenuniform an und reißt in Hotelbars Frauen auf. Julia und ihr Mann Christian verbringen ein langes Wochenende in Turin. Als das Paar einen verletzten Hund findet, kümmert sich Julia nur noch um seine Genesung. Bei einem Abendessen kommt es zum Eklat. Tobias schmeißt unterdes den Haushalt und versorgt drei Kinder, während seine Frau Maren die Brötchen verdient.

