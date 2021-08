Auslandseinsatz | Militärdrama über die Bundeswehrsoldaten in Afghanistan

Das Drama "Auslandseinsatz" setzt sich mit dem Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan auseinander und erzählt vom Leben der Soldatinnen und Soldaten vor Ort. "Ohren offen halten und Füße still", rät Hauptmann Glowalla den jungen Soldaten. Doch ruhig zuzusehen, fällt Daniel und seinen Kameraden schwer. In Milanh, dem Dorf, in dem sie mit einer Entwicklungshelferin eine Schule instand setzen sollen, fürchten alle die Taliban - kooperieren aber aus genau diesem Grund mit ihnen. Als der Deutsch-Afghane Emal einem verzweifelten Mädchen helfen will, stürzt dies die Soldaten in ein Dilemma.

Bild: Bild: WDR/Relevant Film/Grischa Schmitz