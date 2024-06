Spielfilm Deutschland 2019 +++ Billy Kuckucks Klientin Louisa kümmert sich liebevoll um ihren Sohn Marcel – ist aber ansonsten restlos überfordert. Nicht nur schafft die alleinerziehende Mutter es nicht, ihren Elektroherd anschließen zu lassen, sie hinkt auch mit den Raten dafür hinterher. Also rückt Billy rückt an. Bei allen finanziellen Sorgen fürchtet Louisa fürchtet auch das Jugendamt. Dort geht man davon aus, dass Louisa nicht für Marcels Wohl sorgen kann, und ordnet deshalb eine Heimunterbringung an. Billy setzt alle Hebel in Bewegung, damit Marcel wieder zurück darf – und gefährdet dafür sogar ihren Job.

Mehr anzeigen