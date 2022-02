Buddenbrooks | Romanverfilmung nach Thomas Mann (1/2)

Mit dem Zweiteiler "Buddenbrooks" versucht sich Regisseur Heinrich Breloer, der als Thomas Mann-Spezialist gilt, erstmals an einem fiktionalen Spielfilm. Die Hansestadt Lübeck im 19. Jahrhundert: Seit Generationen sind die Buddenbrooks wohlhabende Getreidehändler und gehören zu den ältesten und angesehensten Familien der Stadt. In der Epoche des Umbruchs, zwischen Biedermeier und Gründerzeit, zieht Jean Buddenbrook die Fäden. Sein ältester Sohn Thomas soll später einmal die Firma übernehmen. Tochter Tony soll einen Kaufmann heiraten. So war es schon seit Generationen - doch die Zeiten haben sich geändert.

