Spielfilm USA 1995 +++ In seinem visuell berauschenden Meisterwerk "Casino" gelingt Martin Scorsese die perfekte Symbiose aus einem spannendem Mafia- und einem kühl beobachtenden Beziehungsdrama. Sam "Ace" Rothstein ist der König der Buchmacher. Seine Intelligenz, sein Perfektionismus und seine Beherrschtheit sind legendär. Dank dieser Tugenden wählt die Italomafia ihn aus, ihr Vorzeigecasino, das "Tangiers" in Las Vegas, zu leiten. Zögernd nimmt Ace die neue Herausforderung an und wächst dabei schon bald über sich hinaus. Mit seinem wachsamen Auge optimiert er die sprudelnden Geldströme. Das perfekt organisierte Räderwerk gerät jedoch ins Stottern, als zwei Menschen Aces Wege kreuzen.

