Charlotte Link: Das andere Kind (1/2)

Die erfolgreiche Londoner Ärztin Leslie Cramer fährt zur Verlobungsfeier ihrer Jugendfreundin Gwen Beckett mit Dave Tanner nach Scarborough. Leslie wuchs nach dem Tod ihrer Mutter bei ihrer Oma Fiona Barnes in Scarborough auf, aber sie hatte nie ein herzliches Verhältnis zu ihr. Die verbitterte Frau stößt vielen Menschen vor den Kopf. Seit einiger Zeit erhält Fiona mysteriöse Anrufe von einem Unbekannten. Dann wird in der Küstenstadt die Leiche einer Studentin gefunden. Bei Gwen und Daves Verlobungsfeier bezeichnet Fiona ihn als Erbschleicher. Der Abend endet im Eklat und in der gleichen Nacht ereignet sich ein weiterer Mord.

Bild: wdr