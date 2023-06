Spielfilm Niederlande/Belgien/Deutschland 2017 +++ Drogenexzesse, völlige Überforderung, ungeplant schwanger: Der 15-jährige Cobain hat's nicht leicht mit seiner Mutter Mia. Zwar liebt Mia ihren ,kleinen Mann' und ist auf ihre unvergleichliche Art liebenswert verrückt, aber durch ihre Drogenexzesse gerät sie immer wieder außer Kontrolle. Und nun also die Schwangerschaft. Cobains Vertrauter, Zuhälter Wickmayer, urteilt: "Sie ist es nicht wert. Eines Tages liegt sie tot im Straßengraben". Doch Cobain will seine Mutter nicht aufgeben und hält trotz allem zu ihr. Also trifft er eine radikale Entscheidung.

