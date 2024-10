Für die junge Nonne Charlotte ist das strenge Klosterleben eine Befreiung von ihrem früheren Leben auf der Überholspur. Als der großspurige Werbeprofi Conrad auf einer Geschäftsreise in ihrem Kloster strandet, fühlt sie sich in ihrer Entscheidung bestätigt. Die Äbtissin Katharina ebenso wie die sturmerprobte Schwester Hedi sehen jedoch in dem ungebetenen Gast ein Geschenk des Himmels. Seine Marketingkünste sollen helfen, das Kloster aus den roten Zahlen zu führen und damit einen drohenden Verkauf abzuwenden. Notgedrungen lässt Charlotte sich auf die Zusammenarbeit mit dem Kampagnenmacher ein ...

