Das Gewinnerlos | Tragikomödie

Sechs Richtige im Lotto! Wenn das kein Glück ist für Georg Freudenreich. Denn so kann nun doch alles so bleiben, wie es ist. Seit dem Tod seiner Frau Betty vor fünf Jahren verbarrikadiert sich Georg zuhause. Dass er dabei mehr und mehr verwahrlost, merkt er gar nicht, dafür aber seine Tochter Judith. Die jedoch will mit ihrem Mann in die USA ziehen und wird sich dann nicht mehr um Georg kümmern können. Dass der kauzige Vater alleine bleibt und niemand für ihn sorgt, ist für Judith undenkbar. Unweigerlich schwebt plötzlich das böse Wort "Entmündigung" über Georg, als gerade zum rechten Zeitpunkt der Lottogewinn kommt!

