Spielfilm Deutschland 2019 +++ Jana ist eine lebensfrohe und aufgeweckte Achtjährige, als im Familienurlaub plötzlich ihr Herz stehen bleibt. Sie überlebt, doch sie braucht dringend ein Spenderherz. Nach einem Jahr mit Hoffen und Bangen ist auf offiziellem Weg noch immer kein passendes Organ gefunden. Mit jedem weiteren Tag, an dem Jana an eine Herzmaschine angeschlossen ist, sinken ihre Überlebenschancen. Bei ihrem Vater Micha schwinden Geduld und Vertrauen. Gegen die Warnungen der Ärzte und trotz der Skepsis seiner Frau Natalie wendet er sich an einen illegalen Organhändler.

Mehr anzeigen